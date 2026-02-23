POL-CE: Fahren ohne Führerschein

Celle (ots) - In den vergangenen Tagen ist es in Stadt und Landkreis Celle zu mehreren versuchten Betrugsdelikten am Telefon gekommen. Die unbekannten Täter gaben sich dabei als nahe Verwandte aus und täuschten eine akute Notlage vor. Ziel der Anrufe war es, die Angerufenen zur Übergabe oder Überweisung hoher Geldbeträge zu bewegen. In zwei Fällen reagierten die Angerufenen, eine 68-Jährige und eine 74-Jährige, ...

mehr