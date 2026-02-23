POL-CE: Fahren ohne Führerschein
Hambühren (ots)
Eine Polizeistreife kontrollierte am Sonntagabend gegen 21:25 Uhr in Hambühren in der Straße "Oldauer Heuweg" einen Audi. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 36 Jahre alte Fahrer keinen Führerschein hat. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.
