Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fahren ohne Führerschein

Hambühren (ots)

Eine Polizeistreife kontrollierte am Sonntagabend gegen 21:25 Uhr in Hambühren in der Straße "Oldauer Heuweg" einen Audi. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 36 Jahre alte Fahrer keinen Führerschein hat. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

