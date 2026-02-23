Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Diebstahl aus Baustellenfahrzeug

Heek (ots)

Tatort: Heek, Gleisweg;

Tatzeit: zwischen 21.02.2026, 16.00 Uhr und 22.02.2026, 12.00 Uhr;

Eine Batterie und Diesel aus einem Baustellenfahrzeug gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Heek. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag stand das Fahrzeug auf einer frei zugänglichen Baustelle an der Straße Gleisweg. Die Unbekannten öffneten gewaltsam einen Tankdeckel sowie eine Abdeckung zur Walze und gelangten so an den Treibstoff und der Batterie. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell