POL-BOR: Gronau - Scheibe von Transporter eingeschlagen
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Königstraße;
Tatzeit: zwischen 21.02.2026, 11.00 Uhr und 22.02.2026, 15.50 Uhr;
Die Seitenscheibe eines Transporters eingeschlagen hat ein bislang unbekannter Täter in Gronau. Zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag stand der Opel Movano Van auf einem Parkplatz an der Königstraße. Der Einbrecher machte keine Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)
