Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Scheibe von Transporter eingeschlagen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Königstraße;

Tatzeit: zwischen 21.02.2026, 11.00 Uhr und 22.02.2026, 15.50 Uhr;

Die Seitenscheibe eines Transporters eingeschlagen hat ein bislang unbekannter Täter in Gronau. Zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag stand der Opel Movano Van auf einem Parkplatz an der Königstraße. Der Einbrecher machte keine Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

