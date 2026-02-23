PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - In Einfamilienhaus eingebrochen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Beckingsweg;

Tatzeit: zwischen 14.02.2026, 08.00 Uhr und 22.02.2026, 23.15 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Borken. Die Einbrecher verschafften sich zwischen dem 14.02.2026 und dem 22.02.2026 gewaltsam Zutritt zu dem freistehenden Objekt am Beckingsweg. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Schubladen und Schränke. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der konkrete Beuteschaden noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

  • 22.02.2026 – 09:51

    POL-BOR: Borken-Weseke - Ausweichmanöver endet im Graben

    Borken-Weseke (ots) - Unfallort: Borken-Weseke, Nordvelener Straße; Unfallzeit: 20.02.2026, 22.50 Uhr; Nach einem Ausweichmanöver in einem Graben zum Stehen gekommen ist ein 24-Jähriger am Freitagabend in Borken-Weseke. Der Südlohner befuhr gegen 22.50 Uhr die Nordvelener Straße in Richtung Südlohn. Der Unbekannte kam ihm mit seinem Fahrzeug in Höhe Königskamp in einer Rechtskurve entgegen. Dabei kam er auf die ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 09:50

    POL-BOR: Bocholt - Geparkten Pkw in Tiefgarage angefahren

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Berliner Platz; Unfallzeit: 20.02.2026, zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr; Nach einem Unfall weitergefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Der Flüchtige beschädigte am Freitagabend zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr einen blauen Audi an der Front. Der Wagen parkte in einer Tiefgarage am Berliner Platz. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 09:49

    POL-BOR: Ahaus -Garagentor beschädigt und davongefahren

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Lutersstraße; Unfallzeit: zwischen 15.02.2026, 20.00 Uhr und 21.02.2026, 10.00 Uhr; Das Garagentor beschädigt und davongefahren ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Ahaus. Der Unbekannte beschädigte zwischen dem 15.02.2026 und 21.02.2026 das Tor auf einem Privatgrundstück an der Lutersstraße. Nach dem Unfall flüchtete er vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten ...

    mehr
