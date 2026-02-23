POL-BOR: Borken - In Einfamilienhaus eingebrochen
Borken (ots)
Tatort: Borken, Beckingsweg;
Tatzeit: zwischen 14.02.2026, 08.00 Uhr und 22.02.2026, 23.15 Uhr;
In ein Einfamilienhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Borken. Die Einbrecher verschafften sich zwischen dem 14.02.2026 und dem 22.02.2026 gewaltsam Zutritt zu dem freistehenden Objekt am Beckingsweg. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Schubladen und Schränke. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der konkrete Beuteschaden noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)
