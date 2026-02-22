POL-BOR: Ahaus -Garagentor beschädigt und davongefahren
Ahaus (ots)
Unfallort: Ahaus, Lutersstraße;
Unfallzeit: zwischen 15.02.2026, 20.00 Uhr und 21.02.2026, 10.00 Uhr;
Das Garagentor beschädigt und davongefahren ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Ahaus. Der Unbekannte beschädigte zwischen dem 15.02.2026 und 21.02.2026 das Tor auf einem Privatgrundstück an der Lutersstraße. Nach dem Unfall flüchtete er vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell