POL-BOR: Bocholt - Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Böggeringstraße;
Tatzeit: zwischen 20.02.2026, 17.00 Uhr und 21.02.2026, 08.30 Uhr;
Die Seitenscheibe eines Pkw mutwillig beschädigt hat ein bislang Unbekannter in Bocholt. Der Täter beschädigte das Fenster der Fahrertür an dem geparkten VW Up. Der Kleinwagen stand zwischen Freitagabend und Samstagmorgen an der Böggeringstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (jh)
