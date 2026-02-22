PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Böggeringstraße;

Tatzeit: zwischen 20.02.2026, 17.00 Uhr und 21.02.2026, 08.30 Uhr;

Die Seitenscheibe eines Pkw mutwillig beschädigt hat ein bislang Unbekannter in Bocholt. Der Täter beschädigte das Fenster der Fahrertür an dem geparkten VW Up. Der Kleinwagen stand zwischen Freitagabend und Samstagmorgen an der Böggeringstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 22.02.2026 – 09:44

    POL-BOR: Gronau - In Kellerräume eingebrochen

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Ochtruper Straße; Tatzeit: zwischen dem 15.02.2026, 16.00 Uhr und 21.02.2026, 16.00 Uhr; Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Keller eines Wohnhauses in Gronau. Die Einbrecher drangen zwischen Sonntag, dem 15.02.2026 und Samstag, dem 21.02.2026 in die Räumlichkeiten an der Ochtruper Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten nichts. ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 09:43

    POL-BOR: Reken - Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

    Reken (ots) - Tatort: Reken, Steinstraße; Tatzeit: zwischen 14.02.2026, 14.30 Uhr und 21.01.2026, 12.15 Uhr; In ein leerstehendes Wohnhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Reken. Die Einbrecher verschafften sich zwischen dem 14.02.2026 und dem 21.02.2026 gewaltsam Zutritt zum Innern des Gebäudes. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 09:42

    POL-BOR: Velen - Unbekannter Autofahrer beschädigt geparkten Pkw

    Velen (ots) - Unfallort: Velen, Coesfelder Straße; Unfallzeit: 21.02.2026, zwischen 13.00 Uhr und 13.20 Uhr; Einen Seat Mii auf dem Parkplatz angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Velen. Der Wagen parkte zwischen 13.00 Uhr und 13.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes. Der Flüchtige beschädigte das Auto an der vorderen rechten Seite und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren