Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Ausweichmanöver endet im Graben

Borken-Weseke (ots)

Unfallort: Borken-Weseke, Nordvelener Straße;

Unfallzeit: 20.02.2026, 22.50 Uhr;

Nach einem Ausweichmanöver in einem Graben zum Stehen gekommen ist ein 24-Jähriger am Freitagabend in Borken-Weseke. Der Südlohner befuhr gegen 22.50 Uhr die Nordvelener Straße in Richtung Südlohn. Der Unbekannte kam ihm mit seinem Fahrzeug in Höhe Königskamp in einer Rechtskurve entgegen. Dabei kam er auf die Fahrbahn des Hyundai-Fahrers. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich er dem Flüchtigen aus und kam im angrenzenden Graben zum Stehen. Durch den Unfall wurde das Fahrzeug beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem beteiligten Pkw geben können. Diese nimmt das Verkehrskommissariat in Borken, Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

