Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geparkten Pkw in Tiefgarage angefahren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Berliner Platz;

Unfallzeit: 20.02.2026, zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr;

Nach einem Unfall weitergefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Der Flüchtige beschädigte am Freitagabend zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr einen blauen Audi an der Front. Der Wagen parkte in einer Tiefgarage am Berliner Platz. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (jh)

