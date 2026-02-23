Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Einbruch in Wohnhaus

Südlohn (ots)

Tatort: Südlohn, Moate;

Tatzeit: 22.02.2026, zwischen 17.10 Uhr und 19.45 Uhr;

Am vergangenen Sonntag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in Südlohn. Das Haus an der Straße Moate wurde von den Einbrechern zwischen 17.10 Uhr und 19.45 Uhr betreten. Bei erster Begehung des Objekts stellten die Polizeibeamten geöffnete Schubladen und Schränke fest. Ein Beuteschaden stand zu dem Zeitpunkt noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat am Samstagabend verdächtige Feststellungen im Bereich der Moate in Südlohn gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell