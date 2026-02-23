PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Alkohol und Drogen im Verkehr - Polizei zieht Wochenbilanz

Kreis Borken (ots)

Mit 1,76 Promille war der Fahrer eines E-Scooters in Schöppingen unterwegs. Zeugen meldeten der Polizei, dass der Mann auf der K32 in Richtung Asbeck in Schlangenlinien fuhr und dabei beide Fahrstreifen nutzte. Mehrfach geriet er in den Gegenverkehr, sodass entgegenkommende Fahrzeugführer abbremsen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. In Höhe der Ortschaft Gemen kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Grünstreifen. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Zudem stellten die Beamten fest, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Auf ihn kommen nun erhebliche Konsequenzen zu.

In der vergangenen Woche stoppten die Einsatzkräfte der Polizei insgesamt 13 Verkehrsteilnehmer, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen am Straßenverkehr teilgenommen hatten. In allen Fällen wurde den Fahrern eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten leiteten entsprechende Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Im Einzelnen:

Im Nordkreis registrierte die Polizei neben dem genannten Fall aus Schöppingen einen Alkoholverstoß in Ahaus und in Gronau. In Gronau standen vier Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Drogen, in Stadtlohn und in Ahaus jeweils einer.

Im Südkreis fuhr ein Verkehrsteilnehmer in Isselburg unter dem Einfluss von Alkohol ein Fahrzeug. In Bocholt und in Borken stoppten die Beamten in jeweils zwei Fällen Verkehrsteilnehmer, die unter Drogen ein Fahrzeug führten.

Die Polizei appelliert erneut eindringlich: Hände weg von Alkohol und Drogen! Wer im Straßenverkehr berauscht ein Fahrzeug führt, bringt sich und andere in Gefahr - unabhängig davon, ob man mit dem Auto, dem Pedelec, dem Fahrrad oder einem E-Scooter unterwegs ist. Bereits geringe Mengen können die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr führen. Es drohen empfindliche Strafen oder der Verlust der Fahrerlaubnis. In vielen Fällen wird eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) erforderlich. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken

