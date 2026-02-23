Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Scheibe eines Wohnmobils beschädigt und geflüchtet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Im Morgenstern;

Tatzeit: 23.02.2026, 02.35 Uhr;

Die Scheibe eines Wohnmobiles der Marke Dethleffs beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Gronau. Das Fahrzeug parkte in der Nacht zu Montag auf einem Parkplatz an der Straße Im Morgenstern. Gegen 02.35 Uhr wurde eine Zeugin durch ein verdächtiges Geräusch aufmerksam. Sie beobachtete eine männliche Person, die sich zwischen Wohnmobil und Hauswand aufhielt. Anschließend flüchtete der Mann mit einem Fahrrad in Richtung Vereinsstraße. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: schwarze Jacke, weiße Kapuze. Auf dem Gepäckträger des Rades befand sich eine große Packung Toilettenpapier, am Lenker mehrere Tüten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell