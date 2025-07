Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheibe eingeschlagen

Weimar (ots)

Am Mittwochmorgen wurde bei der PI Weimar ein Pkw mit zerstörter Scheibe mitgeteilt. Wie und durch wen die Heckscheibe des VW zerstört wurde, ist gegenwärtig nicht bekannt. Auch nicht wann es zu der Sachbeschädigung an dem in der Südstadt abgeparkten Wagen kam. Personen die zur angegebenen Sache Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der PI Weimar in Verbindung zu setzen. (Tel. 03643/882-0 oder per Mail pi.weimar@polizei.thueringen.de)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell