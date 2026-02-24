Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallflucht in Wahthlingen

Wathlingen (ots)

Am Dienstag, 17.02.2026 ist es in Wathlingen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein 60-Jähriger befuhr mit seinem grauen VW Bora die Nienhagener Straße aus Nienhagen kommend in Richtung Wathlingen. Zirka 20 Meter vor dem dortigen Kreisel kam ihm ein roter VW entgegen, der auf seine Fahrbahn geriet. Dabei touchierten sich die beiden Außenspiegel der beiden Fahrzeuge und wurden beschädigt. Die Höhe des Schadens an dem VW Bora beläuft sich auf zirka 200 Euro. Der Fahrer des roten VWs entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144-495460 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell