Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Celle (ots)

Gestern Abend (23.02.2026) hat sich in Celle ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Gegen 18:35 Uhr wollte ein 52-Jähriger mit seinem PKW von einem Parkplatz in der Straße "Fritzenwiese" herunterfahren. Dabei übersah er einen von links kommenden 57-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer leicht verletzt worden ist. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Höhe steht noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

