PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallflucht in Wathlingen - Zeugen gesucht

Wathlingen (LK Celle) (ots)

In der Nacht von Dienstag, 24.02.2026 (18 Uhr) auf Mittwoch, 25.02.2026 (08:30 Uhr) kam es in der Nienhagener Straße in Höhe Hausnummer 18 gegenüber des dortigen Geschäfts zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Am Fahrbahnrand gegenüber des dortigen Geschäftes stand der PKW Marke Skoda des Anzeigenerstatters ordnungsgemäß geparkt.

Ein unbekannter PKW beschädigte vermutlich beim Rückwärtsausparken vom Parkplatz gegenüber mit seinem Heck die Fahrertür des geparkten PKW und flüchtete dann vom Unfallort in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise zum verursachenden PKW nimmt die Polizeistation in Wathlingen unter 05144/49546-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Kristina Ommen
Telefon: 05141-277-104
E-Mail: postfach-oea.pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 08:39

    POL-CE: Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte" stirbt nicht aus

    Celle (ots) - Am Dienstag, 24.02.2026, versuchten Täter im Celler Stadtgebiet als "Falsche Polizeibeamte" Beute zu machen. Ein Celler Bürger erhielt am Dienstag Vormittag einen Anruf, bei dem eine Frau vorgab, Polizeibeamtin der Kriminalpolizei aus Celle zu sein. Sie behauptete, bei einem Einbruch in der unmittelbaren Nachbarschaft seien zwei vermeintliche Täter flüchtig. Die angebliche Polizistin fragte den ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 10:03

    POL-CE: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

    Celle (ots) - Gestern Abend (23.02.2026) hat sich in Celle ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Gegen 18:35 Uhr wollte ein 52-Jähriger mit seinem PKW von einem Parkplatz in der Straße "Fritzenwiese" herunterfahren. Dabei übersah er einen von links kommenden 57-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer leicht verletzt worden ist. Er wurde in ein ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 09:39

    POL-CE: Verkehrsunfallflucht in Wahthlingen

    Wathlingen (ots) - Am Dienstag, 17.02.2026 ist es in Wathlingen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein 60-Jähriger befuhr mit seinem grauen VW Bora die Nienhagener Straße aus Nienhagen kommend in Richtung Wathlingen. Zirka 20 Meter vor dem dortigen Kreisel kam ihm ein roter VW entgegen, der auf seine Fahrbahn geriet. Dabei touchierten sich die beiden Außenspiegel der beiden Fahrzeuge und wurden beschädigt. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren