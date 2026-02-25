Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallflucht in Wathlingen - Zeugen gesucht

Wathlingen (LK Celle) (ots)

In der Nacht von Dienstag, 24.02.2026 (18 Uhr) auf Mittwoch, 25.02.2026 (08:30 Uhr) kam es in der Nienhagener Straße in Höhe Hausnummer 18 gegenüber des dortigen Geschäfts zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Am Fahrbahnrand gegenüber des dortigen Geschäftes stand der PKW Marke Skoda des Anzeigenerstatters ordnungsgemäß geparkt.

Ein unbekannter PKW beschädigte vermutlich beim Rückwärtsausparken vom Parkplatz gegenüber mit seinem Heck die Fahrertür des geparkten PKW und flüchtete dann vom Unfallort in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise zum verursachenden PKW nimmt die Polizeistation in Wathlingen unter 05144/49546-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell