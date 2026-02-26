PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Celle (ots)

Gestern Vormittag (25.02.2026) ist es in Celle zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt worden ist. Ein 80-Jähriger befuhr mit seinem Audi gegen 11:00 Uhr die Hannoversche Straße (K 84). An der Kreuzung zur B3 bog er nach links in Richtung Zentrum ab. Dabei kollidierte sein Fahrzeug mit dem Daimler einer 36-Jährigen, die aus Richtung Zentrum auf der B3 unterwegs war und nach bisherigen Erkenntnissen trotz Rotlichtes in die Kreuzung eingefahren war. Der Senior wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Höhe liegt bei zirka 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 15:18

    POL-CE: Verkehrsunfallflucht in Wathlingen - Zeugen gesucht

    Wathlingen (LK Celle) (ots) - In der Nacht von Dienstag, 24.02.2026 (18 Uhr) auf Mittwoch, 25.02.2026 (08:30 Uhr) kam es in der Nienhagener Straße in Höhe Hausnummer 18 gegenüber des dortigen Geschäfts zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Am Fahrbahnrand gegenüber des dortigen Geschäftes stand der PKW Marke Skoda des Anzeigenerstatters ordnungsgemäß geparkt. Ein unbekannter PKW beschädigte vermutlich beim ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 08:39

    POL-CE: Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte" stirbt nicht aus

    Celle (ots) - Am Dienstag, 24.02.2026, versuchten Täter im Celler Stadtgebiet als "Falsche Polizeibeamte" Beute zu machen. Ein Celler Bürger erhielt am Dienstag Vormittag einen Anruf, bei dem eine Frau vorgab, Polizeibeamtin der Kriminalpolizei aus Celle zu sein. Sie behauptete, bei einem Einbruch in der unmittelbaren Nachbarschaft seien zwei vermeintliche Täter flüchtig. Die angebliche Polizistin fragte den ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 10:03

    POL-CE: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

    Celle (ots) - Gestern Abend (23.02.2026) hat sich in Celle ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Gegen 18:35 Uhr wollte ein 52-Jähriger mit seinem PKW von einem Parkplatz in der Straße "Fritzenwiese" herunterfahren. Dabei übersah er einen von links kommenden 57-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer leicht verletzt worden ist. Er wurde in ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren