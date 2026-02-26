Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Celle (ots)

Gestern Vormittag (25.02.2026) ist es in Celle zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt worden ist. Ein 80-Jähriger befuhr mit seinem Audi gegen 11:00 Uhr die Hannoversche Straße (K 84). An der Kreuzung zur B3 bog er nach links in Richtung Zentrum ab. Dabei kollidierte sein Fahrzeug mit dem Daimler einer 36-Jährigen, die aus Richtung Zentrum auf der B3 unterwegs war und nach bisherigen Erkenntnissen trotz Rotlichtes in die Kreuzung eingefahren war. Der Senior wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Höhe liegt bei zirka 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

