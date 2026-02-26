PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unsichtbare Gefahr im Straßenverkehr: Schulbuslotsen klären über den toten Winkel auf

Lachendorf (ots)

Die Schulbuslotsinnen und Schulbuslotsen der Oberschule Lachendorf und des Immanuel-Kant-Gymnasiums engagieren sich seit vielen Jahren freiwillig für die Sicherheit ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler auf dem Schulweg. Ein zentrales Thema ist und bleibt dabei der "tote Winkel" - eine oft unterschätzte, aber weiterhin hochgefährliche Situation im Straßenverkehr. Am Mittwoch, den 25.02.2026, stand dieses Thema im Mittelpunkt der AG-Stunden an der Oberschule Lachendorf. Gemeinsam mit dem Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Celle, Karsten Wiechmann, näherten sich die Jugendlichen dem Thema "toter Winkel". Die Firma CeBus stellte bei der Aktion einen großen Werkstattwagen zur Verfügung. Dieser wurde genutzt, um den toten Winkel rund um Busse und andere große Fahrzeuge anschaulich darzustellen. Besonders eindrucksvoll war der Perspektivwechsel: Als die Jugendlichen selbst auf dem Fahrersitz Platz nahmen, zeigte sich immer wieder mit großem Erstaunen, wie viele Menschen und Gegenstände trotz Spiegeln nicht zu sehen sind.

Der Tote Winkel entsteht dort, wo Fahrerinnen und Fahrer - insbesondere von Bussen, Lkw oder Transportern - trotz Spiegeln keine direkte Sicht haben. Gerade beim Abbiegen, vor allem nach rechts, besteht für Fußgängerinnen, Fußgänger sowie Radfahrende eine erhöhte Gefahr. Wer sich im toten Winkel befindet, wird häufig nicht wahrgenommen.

Ein zentraler Merksatz lautet daher:

"Nur wenn man der Fahrerin oder dem Fahrer direkt durch ein Fenster oder indirekt über die Spiegel in die Augen sehen kann, wurde man möglicherweise gesehen." Ist dies nicht der Fall, sollte immer von Gefahr ausgegangen werden.

Tipps der Polizei im Zusammenhang mit dem toten Winkel:

Abstand halten: Nie dicht neben oder direkt vor großen Fahrzeugen aufhalten

Blickkontakt suchen: Erst losgehen oder weiterfahren, wenn klarer Blickkontakt besteht

Abbiegesituationen meiden: Steht ein großes Fahrzeug an der Ampel und will abbiegen, lieber warten und es zuerst fahren lassen

Position bewusst wählen: Befindet sich ein abbiegendes Fahrzeug bereits an der Ampel, von vornherein dahinter bleiben

Im Zweifel warten: Sicherheit geht immer vor Schnelligkeit

Die Arbeit der Schulbuslotsinnen und Schulbuslotsen trägt wesentlich zur Verkehrssicherheit bei. Durch Aufklärung und umsichtiges Verhalten lassen sich die Risiken des toten Winkels deutlich reduzieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

