PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Diebstahl eines Geländewagens in Lachendorf

Lachendorf (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von gestern 22 Uhr bis heute, 08:40 Uhr in Lachendorf einen schwarzen Ford Ranger entwendet. Das Fahrzeug stand in einem Carport in der Straße "Robert-Koch-Weg". Anschließend entfernten sich die Täter mit dem Fahrzeug. Wie sich die Täter Zugang zu dem Fahrzeug verschafft haben, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Schadenshöhe liegt bei zirka 70.000 Euro.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Ford Ranger mit der gelben Aufschrift "Fahrschule Michaelis". Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrzeuges machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 14:21

    POL-CE: Junger Mann bei Unfall leicht verletzt

    Lachendorf (ots) - Heute Morgen hat sich auf der K 43 ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 20-Jähriger mit seinem VW Golf gegen 07:30 Uhr die K 43 aus Blankenburg kommend in Richtung Lachendorf. Hier kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Golf gegen einen Baum. Der junge Mann wurde bei dem Unfall leicht ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 11:02

    POL-CE: Unsichtbare Gefahr im Straßenverkehr: Schulbuslotsen klären über den toten Winkel auf

    Lachendorf (ots) - Die Schulbuslotsinnen und Schulbuslotsen der Oberschule Lachendorf und des Immanuel-Kant-Gymnasiums engagieren sich seit vielen Jahren freiwillig für die Sicherheit ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler auf dem Schulweg. Ein zentrales Thema ist und bleibt dabei der "tote Winkel" - eine oft unterschätzte, aber weiterhin hochgefährliche Situation ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 10:43

    POL-CE: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr

    Lachendorf / Celle (ots) - Die Polizei Celle hat gestern bei Verkehrskontrollen zwei Autofahrer angehalten, die nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren. In Lachendorf kontrollierten die Beamten gegen 15:15 Uhr einen VW Polo. Dabei stellten sie fest, dass der 30 Jahre alte Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde ihm ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren