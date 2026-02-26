Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Diebstahl eines Geländewagens in Lachendorf

Lachendorf (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von gestern 22 Uhr bis heute, 08:40 Uhr in Lachendorf einen schwarzen Ford Ranger entwendet. Das Fahrzeug stand in einem Carport in der Straße "Robert-Koch-Weg". Anschließend entfernten sich die Täter mit dem Fahrzeug. Wie sich die Täter Zugang zu dem Fahrzeug verschafft haben, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Schadenshöhe liegt bei zirka 70.000 Euro.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Ford Ranger mit der gelben Aufschrift "Fahrschule Michaelis". Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrzeuges machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell