POL-CE: Pressemeldung der Polizeiinspektion Celle für den Zeitraum von Freitag, 27.02.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 01.03.2026, 12:00 Uhr

Ohne Führerschein, mit falschen Kennzeichen und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs:

Eschede- Am Freitagmittag fällt einer Funkstreifenwagenbesatzung in Eschede ein Mann am Steuer eines Pkw auf, der in der Vergangenheit unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis polizeilich in Erscheinung getreten ist. Eine Abfrage ergibt, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zum Fahrzeug gehören und kein Versicherungsschutz besteht. Der Fahrzeugführer entzieht sich der polizeilichen Kontrolle zunächst durch Flucht durch ein Wohngebiet. Kurze Zeit später kann er durch Polizeikräfte an seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Im Rahmen der durchgeführten Personenkontrolle verhält sich der Mann unkooperativ und aggressiv und leistet Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Verdacht des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Nach Ladendiebstahl klicken die Handschellen:

Celle/Garßen - Am Freitagnachmittag kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt im Ortsteil Garßen. Die Täter hatten hier versucht Spirituosen zu entwenden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass sowohl gegen die 35jährige Frau als auch gegen den 39jährigen Mann bereits ein Haftbefehl wegen eines gleichgelagerten Delikts vorlag. Beide Personen wurden einer JVA zugeführt.

Gefährlicher Leichtsinn: 19-Jähriger verwendet widerrechtlich Blaulicht im Straßenverkehr:

Celle/City - Am Freitagabend kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Celle einen 19-jährigen Fahrzeugführer im Stadtgebiet Celle. Zuvor war festgestellt worden, dass der sich in der Probezeit befindliche Heranwachsende mit seinem Ford unterwegs war und auf dem Fahrzeug ein Blaulicht angebracht hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzte er dieses während der Fahrt, um andere Verkehrsteilnehmer zu überholen bzw. zu nötigen. Der Fahrzeugführer muss sich einem Strafverfahren zur Amtsanmaßung und der Nötigung im Straßenverkehr stellen. Das unzulässig verwendete Blaulicht wurde sichergestellt.

Verfolgungsjagd der anderen Art: Alkoholisierter 21-Jähriger flüchtet nach Unfall in Papiercontainer:

Celle/Neuenhäusen - Ein 21-jähriger BMW-Fahrer verursachte in der Nacht zu Samstag eine Serie von Verkehrsunfällen und versuchte im Anschluss vergeblich, sich polizeilichen Maßnahmen durch ein Versteck in einem Papiercontainer zu entziehen. Gegen 02:55 Uhr schreckte ein Zeuge in der Hannoverschen Heerstraße im Bereich der Bernstorffstraße durch laute Kollisionsgeräusche auf und alarmierte umgehend die Einsatzkräfte. Die eintreffenden Beamten fanden auf dem Gehweg einen massiv beschädigten BMW sowie eine umgeknickte Straßenlaterne vor. Vom Fahrer fehlte zunächst jede Spur. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung entdeckten die Polizisten den mutmaßlichen Fahrzeugführer. Der 21-Jährige hatte versucht, sich in einem nahegelegenen Papiercontainer vor der Polizei zu verstecken. Beim Antreffen stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung sowie leichte Verletzungen bei dem jungen Mann fest. Nach ersten Ermittlungen kam der Beschuldigte aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte frontal gegen mehrere Verkehrsschilder und eine Laterne. Aufgrund der Gefahr eines Kurzschlusses musste die Feuerwehr die Fahrzeugbatterie trennen, bevor der BMW als Totalschaden abgeschleppt werden konnte. Zudem sicherte der Bereitschaftsdienst der SVO die freiliegenden Stromkabel der Laterne, während Mitarbeiter des Tiefbauamtes die beschädigten Verkehrseinrichtungen entfernten. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Am darauffolgenden Morgen führte eine weitere Unfallflucht im Ortsteil Bostel die Polizei direkt zurück zum Beschuldigten. Dort war ein Fahrzeug ebenfalls in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Der Verursacher flüchtete, verlor jedoch das vordere Kennzeichen an der Unfallstelle. Ein Abgleich ergab, dass es sich um das Kennzeichen des bereits sichergestellten BMW handelte, womit auch dieser Vorfall als geklärt gilt. Gegen den 21-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Randale in eigener Wohnung:

Celle -Am Samstagmorgen wurde durch Anwohner eine Person gemeldet, die ihre Wohnungstür und sämtliches Mobiliar zerstöre. Die eingesetzten Beamten trafen auf den Wohnungsmieter, der sich scheinbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Dieser wurde im Anschluss einer psychiatrisch-psychosomatischen Klinik zugeführt.

Einbruch in Celler Entsorgungsbetrieb in Altencelle:

Altencelle- Unbekannte Täter begaben sich vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag auf das umfriedete Grundstück einer Firma in der Braunschweiger Heerstraße in Altencelle. Dort entwendeten sie mehrere Kabel und flüchteten unerkannt. Hinweise zu Beobachtungen nimmt die Polizei Celle entgegen.

Ladendiebe auf der Flucht erwischt:

Zwei Frauen wurden am Samstagmittag beobachtet, wie sie mehrere Paare Schuhe während der Öffnungszeit aus einem Schuhgeschäft in Groß Hehlen in ihre Taschen steckten und das Geschäft fluchtartig verließen. Weiter flüchteten sie in einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Dank der aufmerksamen Mitarbeiterin und einer sofortigen Fahndung konnte das Fahrzeug samt den Diebinnen und dem Diebesgut festgestellt werden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der männliche Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Entsprechende Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Ladendiebstahl wurden eingeleitet.

Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen in Südheide:

Südheide- Am Freitagnachmittag ereignete sich zwischen Hermannsburg und Neu-Barmbostel ein Verkehrsunfall mit insgesamt 3 verletzten Personen. Um 14:00 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW VW Passat die Barmbosteler Straße aus Hermannsburg in Richtung Neu-Barmbostel. Als der Fahranfänger die Kreuzung an der K81 überqueren wollte, übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten PKW Ford Mondeo. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Der 18-jährige Fahrzeugführer des VW Passat sowie sein Beifahrer wurden leichtverletzt. Der 42-jährige Fahrzeugführer des Ford Mondeo wurde ebenfalls leichtverletzt. Alle Personen konnten nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen werden. Zum Zwecke der Unfallaufnahme musste die K81 bis ca. 15:30 Uhr halbseitig gesperrt werden. Der entstandene Gesamtschaden wurde zunächst auf 20.000,-EUR geschätzt.

Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein in Wietze:

Wietze- In der Nacht von Samstag auf Sonntag fiel der Polizei Wietze um 01:00 Uhr ein grauer PKW Mercedes auf, welcher die B214 in Wietze in Richtung Ovelgönne befuhr. Im Rahmen einer anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle gab der 37-jährigen Fahrzeugführer an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Weiterhin fiel ein durchgeführter Drogenschnelltest positiv auf THC aus, weshalb die Durchführung einer Blutentnahme angeordnet wurde. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahren unter THC-Einfluss.

