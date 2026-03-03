Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Frau stirbt bei Verkehrsunfall

Winsen (ots)

In der vergangenen Nacht ist es auf der L 298 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 60-Jährige mit ihrem Audi die L 298 aus Winsen kommend in Richtung Walle. Hier kam sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ein anderer Verkehrsteilnehmer passierte die Unfallstelle gegen 04:20 Uhr und alarmierte die Rettungskräfte. Diese konnten leider nur noch den Tod der Fahrerin feststellen. An dem Audi entstand Totalschaden, die gesamte Schadenshöhe liegt bei zirka 10.000 Euro. Die L 298 war für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

