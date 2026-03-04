POL-CE: Unfall mit Sachschaden

Winsen (ots) - In der vergangenen Nacht ist es auf der L 298 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 60-Jährige mit ihrem Audi die L 298 aus Winsen kommend in Richtung Walle. Hier kam sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ein anderer Verkehrsteilnehmer passierte die Unfallstelle gegen 04:20 Uhr und alarmierte ...

