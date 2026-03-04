POL-CE: Unfall mit Sachschaden
Celle (ots)
Gestern Morgen ist es in Celle zu einem Verkehrsunfall gekommen, verletzt wurde dabei niemand. Ein 84-Jähriger befuhr gegen 10 Uhr mit seinem VW die Lindenallee in Richtung Wederweg. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr er hierbei zu weit rechts und kollidierte mit zwei am rechten Fahrbahnrand geparkten Skoda. Alle drei PKW waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von zirka 35.000 Euro.
