Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallflucht

Hermmansburg (ots)

Am Freitag, 27.02.2026, zwischen 12:20 Uhr und 12:40 Uhr ist es auf dem Parkplatz des Edeka Marktes in der Celler Straße in Hermannsburg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein unbekannter PKW-Fahrer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten schwarzen Audi A6 Avant. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf zirka 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Hermannsburg unter der Telefonnummer 05052-913310 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

