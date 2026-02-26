PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung: Langfinger unterwegs

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Ein oder mehrere unbekannte Täter griffen am Mittwoch, 25.02.2026, in zwei unverschlossene Fahrzeuge und entwendeten Wertgegenstände. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 07:00 Ur und 15:00 Uhr gelangte ein Täter an ein IPad, das in einem unverschlossenen VW Passat lag. Der Wagen stand auf einer Baustelle an der Altenhagener Straße zwischen der Amtmann-Bullrich-Straße und der Bischof-Meinwerk-Straße.

Unweit entfernt, an der Salzufler Straße, Ecke Gustav-Bastert-Straße, griff ein Unbekannter in einen dort geparkten Lkw. Um 09:00 Uhr hatte sich der Fahrer von dem Fahrzeug entfernt ohne es abzuschließen. Später stellte er fest, dass die Geldbörse fehlte und bereits eine Abbuchung stattgefunden hatte. Gegen 11:25 Uhr hatte der Täter damit in einem Schuhgeschäft an der Bahnhofstraße, Ecke Zimmerstraße, Ware bezahlt.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Bielefeld unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

