POL-BI: Achtung: Langfinger unterwegs
Bielefeld (ots)
SI / Bielefeld / Heepen - Ein oder mehrere unbekannte Täter griffen am Mittwoch, 25.02.2026, in zwei unverschlossene Fahrzeuge und entwendeten Wertgegenstände. Die Polizei sucht Zeugen.
Zwischen 07:00 Ur und 15:00 Uhr gelangte ein Täter an ein IPad, das in einem unverschlossenen VW Passat lag. Der Wagen stand auf einer Baustelle an der Altenhagener Straße zwischen der Amtmann-Bullrich-Straße und der Bischof-Meinwerk-Straße.
Unweit entfernt, an der Salzufler Straße, Ecke Gustav-Bastert-Straße, griff ein Unbekannter in einen dort geparkten Lkw. Um 09:00 Uhr hatte sich der Fahrer von dem Fahrzeug entfernt ohne es abzuschließen. Später stellte er fest, dass die Geldbörse fehlte und bereits eine Abbuchung stattgefunden hatte. Gegen 11:25 Uhr hatte der Täter damit in einem Schuhgeschäft an der Bahnhofstraße, Ecke Zimmerstraße, Ware bezahlt.
Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Bielefeld unter der 0521/545-0 entgegen.
