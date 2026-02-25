PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Versuchtes Tötungsdelikt in Minden

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Minden-Lübbecke- Ein 31-jähriger Mindener steht im Verdacht, seine 24-jährige Ehefrau lebensgefährlich verletzt zu haben. Er soll in den frühen Stunden des Mittwochs, 25.02.2026, die Feuerwehr zur Hilfe gerufen haben.

Gegen 02:40 Uhr soll der Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit telefonisch die Leitstelle des Rettungsdienstes über lebensbedrohliche Verletzungen seiner Frau informiert haben. Gemeinsam trafen die Rettungskräfte sowie Streifenwagen der Polizei Minden an der Anschrift am Werraweg ein. Die schwerverletzte 24-Jährige wurde unverzüglich von den Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, wo eine Notoperation stattfand. Nach den derzeitigen Erkenntnissen soll der Mann in der Wohnung dem Opfer mehrere Stichverletzungen mit einem Messer zufügt haben. Der 31-jährige Ehemann wurde noch am Tatort festgenommen.

Die Mordkommission der Bielefelder Polizei unter Leitung des Kriminalhauptkommissars Alexander Scholz, übernahm mit Mindener und Bielefelder Beamten die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren