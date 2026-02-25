POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Versuchtes Tötungsdelikt in Minden
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Minden-Lübbecke- Ein 31-jähriger Mindener steht im Verdacht, seine 24-jährige Ehefrau lebensgefährlich verletzt zu haben. Er soll in den frühen Stunden des Mittwochs, 25.02.2026, die Feuerwehr zur Hilfe gerufen haben.
Gegen 02:40 Uhr soll der Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit telefonisch die Leitstelle des Rettungsdienstes über lebensbedrohliche Verletzungen seiner Frau informiert haben. Gemeinsam trafen die Rettungskräfte sowie Streifenwagen der Polizei Minden an der Anschrift am Werraweg ein. Die schwerverletzte 24-Jährige wurde unverzüglich von den Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, wo eine Notoperation stattfand. Nach den derzeitigen Erkenntnissen soll der Mann in der Wohnung dem Opfer mehrere Stichverletzungen mit einem Messer zufügt haben. Der 31-jährige Ehemann wurde noch am Tatort festgenommen.
Die Mordkommission der Bielefelder Polizei unter Leitung des Kriminalhauptkommissars Alexander Scholz, übernahm mit Mindener und Bielefelder Beamten die weiteren Ermittlungen.
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell