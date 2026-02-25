Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunken und zwei gefälschte Führerscheine

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sennestadt - Ein betrunkener Autofahrer führte am Dienstag, 24.02.2026, zwei gefälschte Führerscheine mit sich. Eine gültige Fahrerlaubnis besaß er nicht.

Gegen 17:30 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei darüber, dass ein verdächtiger BMW-Fahrer in Schlangenlinien auf den Parkplatz eines Baumarkts an der Senefelder Straße gefahren war. Dort sei er mit einer Säule kollidiert und hätte einen Beinahe-Unfall mit einem ausparkenden Auto gehabt. Nach dem Parken sei der Fahrer des BMW 520 xDrive in den Markt getorkelt.

Die alarmierten Polizisten stellten den geparkten BMW im Parkhaus fest. Der Fahrer, ein 42-jähriger Bielefelder, saß bereits wieder hinter dem Steuer und reagierte zunächst nicht, als die Beamten ihn ansprachen. Sie stellten fest, dass von dem Bielefelder ein deutlicher Alkoholgeruch ausging. Er verweigerte die Nennung seiner Personalien und auch einen freiwilligen Atemalkoholtest.

Als er schließlich aus dem Auto stieg, schwankte er, sprach undeutlich und verhielt sich aggressiv. Im Auto fanden die Beamten sein Portemonnaie mit zwei gefälschten Führerscheinen. Einer war auf den 42-Jährigen ausgestellt und der andere auf eine nicht anwesende Frau.

Die Polizisten ermittelten, dass der Bielefelder nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und bereits früher ohne Führerschein gefahren war. Außerdem stellten sie mehrere leere Dosen Alkohol und Medikamentenverpackungen im BMW fest.

Für die Entnahme von Blutproben wurde der Bielefelder mit auf die Polizeiwache Nord genommen. Da er sich vehement gegen die Maßnahme sperrte, wurde ihm die Blutprobe unter Zwang entnommen. Anschließend wurde ihm das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt. Da er uneinsichtig blieb, wurden seine Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell