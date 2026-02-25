Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Beautysalon

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Altstädter Kirchplatz brach ein unbekannter Täter zwischen Montag, 23.02.2026, 13:20 Uhr, und Dienstag, 08:30 Uhr, in ein Kosmetikstudio ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf ungeklärte Weise gelangte der Einbrecher über die Haustür in das Gebäude und hebelte anschließend die Tür zum Beautysalon auf.

Im Inneren durchsuchte er mehrere Schränke und nahm unter anderem Bargeld, Spritzen und Desinfektionsmittel an sich.

Über den Einstieg flüchtet er in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

