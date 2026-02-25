POL-BI: Einbruch in Beautysalon
Bielefeld (ots)
SI / Bielefeld / Mitte - Am Altstädter Kirchplatz brach ein unbekannter Täter zwischen Montag, 23.02.2026, 13:20 Uhr, und Dienstag, 08:30 Uhr, in ein Kosmetikstudio ein. Die Polizei sucht Zeugen.
Auf ungeklärte Weise gelangte der Einbrecher über die Haustür in das Gebäude und hebelte anschließend die Tür zum Beautysalon auf.
Im Inneren durchsuchte er mehrere Schränke und nahm unter anderem Bargeld, Spritzen und Desinfektionsmittel an sich.
Über den Einstieg flüchtet er in unbekannte Richtung.
Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell