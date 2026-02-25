Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall mit sechsjährigem Kind

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Jöllenbeck - Am Dienstag, 24.02.2026, kollidierte eine Pkw-Fahrerin mit einem Mädchen, als es den Wörheider Weg überqueren wollte.

Gegen 15:00 Uhr befuhr die 54-jährige Bielefelderin mit ihrem Fiat 500 den Wörheider Weg in Richtung Vilsendorf. Nach der Einmündung Naturstadion trat das Mädchen hinter einem seitlich geparkten VW Multivan hervor und ging unvermittelt auf die Fahrbahn. Die Bielefelderin erkannte das Kind aufgrund der geparkten Fahrzeuge erst spät und konnte den Wagen nicht mehr rechtzeitig abbremsen.

Das Mädchen wurde vom Wagen erfasst und schwer verletzt. Nach einer ersten Versorgung am Unfallort wurde sie von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell