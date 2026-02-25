PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall mit sechsjährigem Kind

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Jöllenbeck - Am Dienstag, 24.02.2026, kollidierte eine Pkw-Fahrerin mit einem Mädchen, als es den Wörheider Weg überqueren wollte.

Gegen 15:00 Uhr befuhr die 54-jährige Bielefelderin mit ihrem Fiat 500 den Wörheider Weg in Richtung Vilsendorf. Nach der Einmündung Naturstadion trat das Mädchen hinter einem seitlich geparkten VW Multivan hervor und ging unvermittelt auf die Fahrbahn. Die Bielefelderin erkannte das Kind aufgrund der geparkten Fahrzeuge erst spät und konnte den Wagen nicht mehr rechtzeitig abbremsen.

Das Mädchen wurde vom Wagen erfasst und schwer verletzt. Nach einer ersten Versorgung am Unfallort wurde sie von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

