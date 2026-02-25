Polizei Bielefeld

POL-BI: 14 Tafeln Schokolade gestohlen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Dienstag, 24.02.2026, flog ein Täter bei dem Diebstahl von 14 Tafeln Schokolade auf.

Gegen 16:00 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Supermarktes an der August-Bebel-Straße einen Kunden, der sich zahlreiche Tafeln Schokolade in den Rucksack steckte. Als der 22-Jährige aus Löhne über den Eingangsbereich das Geschäft verließ, hielt der Mitarbeiter ihn an und informierte die Polizei.

Den Polizeibeamten gegenüber gab der polizeibekannte 22-Jährige mit rumänischer Staatsangehörigkeit an, nicht die Absicht gehabt zu haben, die Schokolade zu entwenden. Jedoch hatte er weder Bargeld noch andere Zahlungsmittel dabei. Ein Strafverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell