POL-BI: Kollision zwischen PKW- und Kradfahrer
Bielefeld (ots)
(PP/MS) Am Dienstag, 24.02.2026, kam es auf der Detmolder Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Beteiligter schwer verletzt wurde. Gegen 17:45 Uhr befuhr ein 31-Jähriger Bielefelder mit seinem Ford Focus die Detmolder Straße stadtauswärts. Als er im Kreuzungsbereich nach links in die Elpke abbiegen wollte übersah er einen 63-Jährigen Kradfahrer aus Augustdorf, der auf der Detmolder Straße stadteinwärts unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt, der Kradfahrer wurde schwer verletzt in ein Bielefelder Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach aktuellem Erkenntnisstand auf geschätzte 25.000 Euro. Die Detmolder Straße war während der Unfallaufnahme in Richtung stadteinwärts für 60 Minuten gesperrt. Noch nicht polizeilich erfasste Zeugen möchten sich unter 0521-5450 melden.
