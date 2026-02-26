Polizei Bielefeld

POL-BI: Fußraste abgebrochen - Unfall

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede- Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag, 25.02.2026, erlitt ein Kradfahrer schwere Verletzungen.

Ein 26-jähriger Gütersloher befuhr gegen 16:50 Uhr mit seiner Honda CBR 900 den Ostwestfalendamm in Richtung BAB 33, in Begleitung von weiteren Motorradfahrern. Als wenige Meter hinter der Graphia-Brücke die Fußraste an seinem Motorrad abbrach, verlor der 26-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad. Er kam zu Fall und rutschte einige Meter über die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten nach der Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus.

An der Honda entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro. Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell