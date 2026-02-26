PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Angetrunkener Autofahrer trotz Flucht gefasst

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stieghorst - In der Nacht auf Donnerstag, 26.02.2026, hatten Streifenbeamte das richtige Gespür, als sie einen Pkw-Fahrer anhielten. Ein Fluchtversuch des jungen Fahrers blieb erfolglos.

Die Polizisten wurden gegen 02:30 Uhr am Lipper Hellweg auf einen Seat Leon aufmerksam, da er sehr lange an der Einmündung Herderstraße stand, obwohl kein Fahrzeugverkehr zu sehen war.

In der Straße Winkelkamp hielten sie den Seat für eine allgemeine Verkehrskontrolle an. Sowohl der 21-jährige Fahrer aus Bielefeld als auch sein Beifahrer rochen nach Alkohol. Bei der Aufforderung der Beamten, die Papiere vorzuzeigen, ergriffen beide Männer fußläufig die Flucht.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen trafen Polizisten später am Lipper Hellweg auf den 21-jährigen Fahrer. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten, dass der Fahrer Alkohol konsumiert hatte.

Sie brachten ihn für eine Blutentnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Dem Bielefelder wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

