Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Wohnhaus

Celle (ots)

Gestern (04.03.2026)Vormittag ist es im Celler Ortsteil Klein Hehlen zu einem Einbruch gekommen. Die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 10 Uhr und 12 Uhr Zugang zu einem Wohnhaus in der Witzlebenstraße, durchwühlten mehrere Räume und verließen anschließend den Tatort wieder. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangten sie bei der Tat Wertgegenstände, die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Wer in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

