Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Mann auf Dach löst Polizeieinsatz aus

Celle (ots)

Gestern Nachmittag (05.03.2026) ist es in der Innenstadt von Celle zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Ein 51 Jahre alter Mann war gegen 17 Uhr auf das Dach eines Hauses in der Zöllnerstraße geklettert und rief von dort die Polizei. Hierbei befand er sich nach bisherigen Erkenntnissen offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Einsatzkräfte sprachen mit dem Mann und forderten ihn auf, herunterzukommen. Die Feuerwehr hatte vorsorglich ein Sprungkissen vor dem Gebäude aufgebaut. Schließlich gelang es den Einsatzkräften gegen 18:50 Uhr, den 51-jährigen davon zu überzeugen, das Dach zu verlassen und nahmen ihn mit auf die hiesige Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben sie den Mann einem Bekannten. Die Zöllnerstraße war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen gesperrt.

