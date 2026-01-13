PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Streitigkeit in Hostel führt zu Polizeieinsatz

Jena (ots)

Ein 61-Jähriger hatte sich für die Nacht von Montag auf Dienstag ein Zimmer in einem Hostel in Jena-West genommen. Am frühen Dienstagmorgen geriet er mit zwei anderen Personen, die im selber Zimmer waren, in Streit. Die verbale Streitigkeit schaukelte sich hoch und drohte zu eskaliere, weswegen der Mann die Polizei verständigte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten wollten in dem Sachverhalt vermitteln, jedoch war ein 35-Jähriger von der Anwesenheit der Beamten nicht erfreut. Er beleidigte die Beamten und spuckte einem der Beamten gegen die Hose. Der 35-Jährige musste in der Folge das Hostel verlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

