Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fliegerbombe entschärft

Unterlüß (ots)

Auf dem Gelände der Firma Rheinmetall in Unterlüß ist gestern Nachmittag gegen 15:30 Uhr bei Erdaushubarbeiten eine amerikanische Fliegerbombe entdeckt worden. Vor deren Entschärfung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst mussten zirka 30 Haushalte in einem Radius von 300 Metern rund um die Fundstelle evakuiert werden. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Unterlüß übernahmen gegen 18:30 Uhr die Evakuierungsmaßnahmen, die gegen 19 Uhr beendet waren. Den Betroffenen wurde die Grundschule in Unterlüß während der Maßnahmen als Sammelpunkt zur Verfügung gestellt. Unmittelbar danach begann der Kampfmittelbeseitigungsdienst mit den Arbeiten an der zirka zehn Kilo schweren Bombe und meldete gegen 19:20 Uhr bereits deren Entschärfung. Die im Rahmen der Maßnahmen eingerichteten Sperrstellen wurden daraufhin wieder aufgehoben, die Bewohner durften wieder in ihre Häuser zurück. Die entschärfte Bombe wurde abtransportiert.

