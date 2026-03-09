Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: 36-Jähriger von Jugendlichen angegriffen und verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 07.03.2026, um 22.35 Uhr sollen Unbekannte auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Friedensstraße in Bad Krozingen einen 36-Jährigen angegriffen und verletzt haben. Beim Eintreffen der von Zeugen verständigten Polizei waren die Angreifer bereits geflüchtet.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll es im Vorfeld der Tat zwischen dem Geschädigten und einer Gruppe von 10 bis 15 Jugendlichen zu einem verbalen Disput gekommen sein. Im weiteren Verlauf sei es aus der Gruppe heraus durch mehrere Personen zum körperlichen Angriff gegen den Geschädigten gekommen. Dieser wurde dabei unter anderem im Gesicht verletzt.

Noch am selben Abend begegnete der Geschädigte in der Nähe der Tatörtlichkeit erneut einer Gruppe von Jugendlichen, bei der es sich mutmaßlich um die Angreifer der ersten Tat handelte. Nach Angaben des Geschädigten wurde er von diesen verfolgt, erneut angegriffen und mit Pfefferspray besprüht. Nach der Tatausführung ließen die Täter den Mann verletzt am Boden zurück und ergriffen die Flucht. Der 36-Jährige musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

- etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß - Drei Personen trugen weiße Jacken. Eine Person hatte längere, dunkelblonde bis braune Haare, welche zu einem Zopf gebunden waren. - Die übrigen Personen hatten kurze Haare. - Eine Person trug eine Baskenmütze.

Der Polizeiposten Bad Krozingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07633 93824-0 zu melden. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Müllheim (Telefon: 07631 1788-0) rund um die Uhr entgegen.

oec

