Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Erfolgreiches Wochenende für die Bundespolizei Dresden - zahlreiche Haftbefehle vollstreckt

Dresden (ots)

Am vergangenen Wochenende (06. bis 08. März 2026) vollstreckten Beamte der Bundespolizeiinspektion Dresden im Hauptbahnhof sowie in internationalen Reisezügen insgesamt fünf Haftbefehle. Während die meisten Personen ihre Haftstrafen durch Zahlung von Geldbußen abwenden konnten, endete die Reise für einen jungen Mann in der Justizvollzugsanstalt.

Am Samstagmorgen, dem 07.03.2026, kontrollierte eine Streife gegen 07:30 Uhr einen 31-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen in der Kuppelhalle des Dresdner Hauptbahnhofs. Die Überprüfung ergab einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden wegen Diebstahls mit Waffen. Da der Mann die geforderte Geldstrafe in Höhe von 450,00 Euro zunächst nicht aufbringen konnte, wurde er zum Revier verbracht. Erst nachdem ein Bekannter die Summe gegen 09:10 Uhr vor Ort einzahlte, konnte der 31-Jährige die Wache als freier Mann verlassen.

Bereits kurz zuvor, gegen 05:50 Uhr, geriet eine 47-jährige Ungarin ins Visier der Fahnder. Sie wurde im Nachtzug kurz nach der Einreise aus Tschechien kontrolliert. Gegen die Frau lagen gleich drei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Gera wegen nicht gezahlter Geldbußen vor. Nach Ankunft im Hauptbahnhof Dresden beglich sie die Gesamtsumme von 124,50 Euro und durfte ihre Reise fortsetzen.

Am späten Freitagabend (06.03.2026) kontrollierten Beamte einen 35-jährigen Deutschen im Ausreisezug nach Wien. Der Mann wurde von der Staatsanwaltschaft Braunschweig wegen Bedrohung gesucht (Ersatzfreiheitsstrafe von 3 Tagen oder 90,00 Euro). Während der polizeilichen Maßnahmen gab der Mann freiwillig an, Cannabis mit sich zu führen. Die Beamten stellten knapp 3,5 Gramm der Droge sicher und leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. Die Geldstrafe aus dem Haftbefehl konnte er vor Ort bezahlen, woraufhin er gegen 23:10 Uhr entlassen wurde.

Weniger Glück hatte ein 20-jähriger Tscheche am Samstagnachmittag (07.03.2026). Er wurde im Railjet kontrolliert. Die Staatsanwaltschaft Dresden suchte ihn wegen unerlaubten Betäubungsmittelbesitzes; zur Vollstreckung standen 484,50 Euro oder 20 Tage Haft aus. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten erneut Drogen: einen Joint sowie ein Tütchen mit einer weiß-braunen kristallinen Substanz. Da der junge Mann die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er nach Abschluss der Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt Dresden eingeliefert.

Den Abschluss der Fahndungserfolge bildete am Sonntagvormittag (08.03.2026) die Kontrolle eines 20-jährigen Deutschen im Hauptbahnhof. Gegen ihn lag ein Haftbefehl des Amtsgerichts Emden wegen Nichterfüllung von Auflagen vor. Durch die Zahlung von 78,50 Euro konnte er die drohende Haft abwenden und seinen Weg nach einer knappen Stunde Bearbeitungszeit fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Dresden
Pressestelle
Telefon: 0351 / 81502 - 2020
E-Mail: bpoli.dresden.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell

