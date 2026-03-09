PRESSEPORTAL Presseportal Logo

BPOLI DD: Bundespolizei unterbindet Einschüchterung am Wiener Platz - Drogen in Unterwäsche versteckt

Dresden (ots)

Am Samstagnachmittag (07.03.2026) gegen 17:40 Uhr unterband eine Streife der Bundespolizei am Dresdner Hauptbahnhof einen mutmaßlichen Bedrohungsversuch und stellte dabei verkaufsfertige Drogen sicher.

Die Beamten bestreiften den Hauptbahnhof im Bereich des Wiener Platz, als sie auf zwei junge Männer aufmerksam wurden. Ein 18-jähriger Libanese hielt einen 17-jährigen Syrer am Kragen fest und zog ihn gewaltsam an sich heran, um auf ihn einzureden. Auch als das Opfer versuchte, sich loszuwinden, ließ der Ältere nicht locker und hielt ihn am Arm fest. Erst als die Bundespolizisten sich näherten, ließ der Beschuldigte von dem Jugendlichen ab.

In der anschließenden Befragung versuchte der 18-Jährige, die Situation als "Spaß unter Bekannten" darzustellen. Dieser Darstellung widersprach der 17-Jährige jedoch: Er gab an, den Mann gar nicht zu kennen. Der Jugendliche wirkte auf die Beamten sichtlich eingeschüchtert und verunsichert, während der Beschuldigte während der Kontrolle fortwährend auf Arabisch auf ihn einredete.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass beide Personen bereits wegen verschiedener Gewaltdelikte polizeilich bekannt sind. Bei der Durchsuchung des 18-jährigen Beschuldigten machten die Beamten schließlich einen brisanten Fund: In seiner Unterhose versteckt führte er eine Cliptüte mit sechs verkaufsfertig abgepackten Päckchen Cannabis sowie einen Blister mit dem verschreibungspflichtigen Medikament Pregabalin mit sich.

Aufgrund der Zuständigkeit wurde der gesamte Sachverhalt noch vor Ort an Beamte der Polizei Sachsen übergeben, die nun die weiteren Ermittlungen führen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Dresden
Pressestelle
Telefon: 0351 / 81502 - 2020
E-Mail: bpoli.dresden.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell

  • 02.03.2026 – 14:50

    BPOLI DD: Bundespolizei sucht Zeugen nach Steinwurf auf Regionalexpress RE 50

    Dresden (ots) - Am Sonntag, den 28. Februar 2026, kam es gegen 21:00 Uhr zu einem Zwischenfall auf der Bahnstrecke in Riesa. Ein Regionalexpress der Linie RE 50 (Zugnummer 16530), der sich auf der Fahrt von Dresden nach Leipzig befand, wurde im Bereich der Bahnbrücke Reppener Straße in Riesa durch Unbekannte mit Steinen beworfen. Nachdem der Triebfahrzeugführer ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 12:44

    BPOLI DD: Eskalation bei Kontrolle - Beamter verletzt und Drogen beschlagnahmt

    Dresden (ots) - In der Nacht zum 01. März 2026 kam es im Dresdner Hauptbahnhof zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte, bei dem ein Bundespolizist verletzt wurde. Zudem wurden bei zwei Jugendlichen Betäubungsmittel sichergestellt. In der Nacht zum 01.03.2026 kam es im Dresdner Hauptbahnhof zu einer Eskalation bei einer Polizeikontrolle. Gegen 02:42 Uhr kontrollierten ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 10:02

    BPOLI DD: Bundespolizei zieht Bilanz nach Kontrollen

    Dresden (ots) - Die Bundespolizeiinspektion Dresden hat im Rahmen ihrer Kontrollen am Hauptbahnhof mehrere Fahndungstreffer erzielt und gefährliche Gegenstände aus dem Verkehr gezogen werden. Am Mittag des 26. Februar 2026 kontrollierte eine Streife im internationalen Reisezug (Strecke Bad Schandau - Dresden) einen 50-jährigen tschechischen Staatsangehörigen. Der Abgleich seiner Daten im Fahndungssystem ergab einen ...

    mehr
