Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Eskalation bei Kontrolle - Beamter verletzt und Drogen beschlagnahmt

Dresden (ots)

In der Nacht zum 01. März 2026 kam es im Dresdner Hauptbahnhof zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte, bei dem ein Bundespolizist verletzt wurde. Zudem wurden bei zwei Jugendlichen Betäubungsmittel sichergestellt.

In der Nacht zum 01.03.2026 kam es im Dresdner Hauptbahnhof zu einer Eskalation bei einer Polizeikontrolle. Gegen 02:42 Uhr kontrollierten Beamte in der Kuppelhalle einen 16- und einen 17-Jährigen Deutschen, von denen starker Cannabisgeruch ausging. Als eine Durchsuchung angekündigt wurde, leistete der 17-Jährige massiven Widerstand und versuchte zu flüchten. Beim Fixieren am Boden verletzte sich ein Polizist. Der 16-jährige Begleiter flüchtete zunächst in die Innenstadt, konnte aber kurz darauf durch eine Streife gestellt werden. Bei den Durchsuchungen fanden die Beamten beim 17-Jährigen über 500 Gramm Cannabis und beim 16-Jährigen ca. 60 Gramm Rauschgift. Beide wurden nach Abschluss der Maßnahmen ihren Müttern übergeben. Gegen die Jugendlichen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz (KCanG), Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt zuständigkeitshalber die Polizei Sachsen

Bereits am Vorabend gegen 21:48 Uhr war es am Bahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, nachdem ein 26-Jähriger Deutscher versucht hatte, einem 18-Jährigen Deutschen eine Bierflasche zu entwenden. Der Täter stieß den jungen Mann gewaltsam gegen eine Sitzbank. Die Bundespolizei sicherte Videomaterial und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Dresden
Pressestelle
Telefon: 0351 / 81502 - 2020
E-Mail: bpoli.dresden.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell

