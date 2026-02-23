PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Dresden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr am Haltepunkt Dresden-Industriegelände - Bundespolizei sucht Zeugen

Dresden (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Dresden ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie Sachbeschädigung und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Kurz nach Mitternacht, am 22.02.2026, ereignete sich gegen 00:12 Uhr ein gefährlicher Zwischenfall im Bereich des Haltepunkts Dresden-Industriegelände. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen bislang unbekannte Täter eine Baustellenabsperrung von der Brücke der Königsbrücker Straße gezielt in den Gleisbereich.

Ein herannahender Zug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhr das Hindernis. Glücklicherweise blieb der Triebfahrzeugführer unverletzt, und am eingesetzten Zug entstanden nach einer ersten Überprüfung keine sicherheitsrelevanten Schäden, sodass die Fahrt fortgesetzt werden konnte.

Für die Bergung der Absperrung mussten die Gleise kurzzeitig gesperrt werden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr (§ 315 StGB) sowie Sachbeschädigung (§ 303 StGB) aufgenommen.

Die Bundespolizei bittet um Ihre Mithilfe: Haben Sie am 22.02.2026 kurz vor oder nach Mitternacht verdächtige Personen auf der Brücke an der Königsbrücker Straße (Bereich Haltepunkt Industriegelände) beobachtet?

Können Sie Angaben zu Personen machen, die sich zu diesem Zeitpunkt mit Baustelleneinrichtungen im Brückenbereich zu schaffen machten?

Haben Sie sonstige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 81502 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Dresden
Pressestelle
Telefon: 0351 / 81502 - 2020
E-Mail: bpoli.dresden.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Dresden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Dresden
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Dresden
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 10:11

    BPOLI DD: Bundespolizei Dresden stellt Sprayer und Randalierer

    Dresden (ots) - Das vergangene Wochenende hielt die Einsatzkräfte der Bundespolizei Dresden sowie die Mitarbeiter der DB Sicherheit in Atem. Gleich zwei Fälle von erheblicher Sachbeschädigung prägten das Einsatzgeschehen im Stadtgebiet. Den Auftakt bildete ein Vorfall am späten Samstagabend, den 21. Februar 2026. Gegen 22:15 Uhr wurde die Leitstelle der Bundespolizei über eine körperliche Auseinandersetzung im ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 10:24

    BPOLI DD: Bundespolizei zieht Bilanz nach Kontrollnacht im Dresdner Hauptbahnhof

    Dresden (ots) - Die Bundespolizeiinspektion Dresden hat bei ihren Kontrollen im Hauptbahnhof Dresden innerhalb weniger Stunden mehrere Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt. Drei deutsche Staatsangehörige müssen sich nun in Strafverfahren verantworten. Am späten Montagabend, den 16.02.2026, kontrollierte eine Streife gegen 22:11 Uhr einen 26-jährigen Mann ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 10:36

    BPOLI DD: Kinder im Gleis lösen Polizeieinsatz aus

    Dresden (ots) - Am späten Mittwochnachmittag (11.02.2026) lösten zwei neunjährige Kinder einen größeren Polizeieinsatz auf der Bahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Freital-Potschappel und Freital-Deuben aus. Gegen 17:00 Uhr ging bei der Bundespolizei die Meldung über Personen im Gleisbereich ein, die zuvor von einem aufmerksamen Lokführer über die Notfallleitstelle abgesetzt worden war. Aufgrund der akuten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren