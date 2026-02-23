Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr am Haltepunkt Dresden-Industriegelände - Bundespolizei sucht Zeugen

Dresden (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Dresden ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie Sachbeschädigung und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Kurz nach Mitternacht, am 22.02.2026, ereignete sich gegen 00:12 Uhr ein gefährlicher Zwischenfall im Bereich des Haltepunkts Dresden-Industriegelände. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen bislang unbekannte Täter eine Baustellenabsperrung von der Brücke der Königsbrücker Straße gezielt in den Gleisbereich.

Ein herannahender Zug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhr das Hindernis. Glücklicherweise blieb der Triebfahrzeugführer unverletzt, und am eingesetzten Zug entstanden nach einer ersten Überprüfung keine sicherheitsrelevanten Schäden, sodass die Fahrt fortgesetzt werden konnte.

Für die Bergung der Absperrung mussten die Gleise kurzzeitig gesperrt werden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr (§ 315 StGB) sowie Sachbeschädigung (§ 303 StGB) aufgenommen.

Die Bundespolizei bittet um Ihre Mithilfe: Haben Sie am 22.02.2026 kurz vor oder nach Mitternacht verdächtige Personen auf der Brücke an der Königsbrücker Straße (Bereich Haltepunkt Industriegelände) beobachtet?

Können Sie Angaben zu Personen machen, die sich zu diesem Zeitpunkt mit Baustelleneinrichtungen im Brückenbereich zu schaffen machten?

Haben Sie sonstige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 81502 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell