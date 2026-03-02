Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bundespolizei sucht Zeugen nach Steinwurf auf Regionalexpress RE 50

Dresden (ots)

Am Sonntag, den 28. Februar 2026, kam es gegen 21:00 Uhr zu einem Zwischenfall auf der Bahnstrecke in Riesa. Ein Regionalexpress der Linie RE 50 (Zugnummer 16530), der sich auf der Fahrt von Dresden nach Leipzig befand, wurde im Bereich der Bahnbrücke Reppener Straße in Riesa durch Unbekannte mit Steinen beworfen. Nachdem der Triebfahrzeugführer sowie Fahrgäste akustische Wahrnehmungen von Einschlägen gemeldet hatten, wurde der Zug im Bahnhof Oschatz gestoppt und einer technischen Überprüfung unterzogen. Dabei wurden erhebliche Beschädigungen an der Außenhülle sowie im Dachbereich der vorderen Zugeinheit festgestellt. Da der Zug nicht mehr fahrtüchtig war, musste er aus dem Betrieb genommen werden. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich circa 250 Reisende in den Wageneinheiten. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine Personen verletzt. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. Die Fahrgäste konnten ihre Reise mit nachfolgenden Zügen fortsetzen.

Die Bundespolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Personen im Bereich der Brücke sowie auf den angrenzenden Feld- und Wirtschaftswegen geben können, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 81502 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell