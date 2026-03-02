PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Dresden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bundespolizei sucht Zeugen nach Steinwurf auf Regionalexpress RE 50

Dresden (ots)

Am Sonntag, den 28. Februar 2026, kam es gegen 21:00 Uhr zu einem Zwischenfall auf der Bahnstrecke in Riesa. Ein Regionalexpress der Linie RE 50 (Zugnummer 16530), der sich auf der Fahrt von Dresden nach Leipzig befand, wurde im Bereich der Bahnbrücke Reppener Straße in Riesa durch Unbekannte mit Steinen beworfen. Nachdem der Triebfahrzeugführer sowie Fahrgäste akustische Wahrnehmungen von Einschlägen gemeldet hatten, wurde der Zug im Bahnhof Oschatz gestoppt und einer technischen Überprüfung unterzogen. Dabei wurden erhebliche Beschädigungen an der Außenhülle sowie im Dachbereich der vorderen Zugeinheit festgestellt. Da der Zug nicht mehr fahrtüchtig war, musste er aus dem Betrieb genommen werden. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich circa 250 Reisende in den Wageneinheiten. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine Personen verletzt. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. Die Fahrgäste konnten ihre Reise mit nachfolgenden Zügen fortsetzen.

Die Bundespolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Personen im Bereich der Brücke sowie auf den angrenzenden Feld- und Wirtschaftswegen geben können, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 81502 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Dresden
Pressestelle
Telefon: 0351 / 81502 - 2020
E-Mail: bpoli.dresden.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Dresden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Dresden
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Dresden
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 12:44

    BPOLI DD: Eskalation bei Kontrolle - Beamter verletzt und Drogen beschlagnahmt

    Dresden (ots) - In der Nacht zum 01. März 2026 kam es im Dresdner Hauptbahnhof zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte, bei dem ein Bundespolizist verletzt wurde. Zudem wurden bei zwei Jugendlichen Betäubungsmittel sichergestellt. In der Nacht zum 01.03.2026 kam es im Dresdner Hauptbahnhof zu einer Eskalation bei einer Polizeikontrolle. Gegen 02:42 Uhr kontrollierten ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 10:02

    BPOLI DD: Bundespolizei zieht Bilanz nach Kontrollen

    Dresden (ots) - Die Bundespolizeiinspektion Dresden hat im Rahmen ihrer Kontrollen am Hauptbahnhof mehrere Fahndungstreffer erzielt und gefährliche Gegenstände aus dem Verkehr gezogen werden. Am Mittag des 26. Februar 2026 kontrollierte eine Streife im internationalen Reisezug (Strecke Bad Schandau - Dresden) einen 50-jährigen tschechischen Staatsangehörigen. Der Abgleich seiner Daten im Fahndungssystem ergab einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren