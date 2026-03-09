Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Festnahme nach Bedrohung mit Schusswaffe

Dresden (ots)

Am vergangenen Wochenende gelang der Bundespolizei am Dresdner Hauptbahnhof die Festnahme eines 32-jährigen Tatverdächtigen. Dieser wurde von einem Mann wiedererkannt, den er mutmaßlich bereits am Vortag angegriffen hatte.

Am Samstagabend gegen 19:00 Uhr wandte sich ein 31-jähriger Libanese an eine Streife der Bundespolizei am Wiener Platz. Er gab an, soeben geschlagen und mit Pfefferspray attackiert worden zu sein. Zudem berichtete er, dass der Täter ein Messer mit sich geführt habe. Eine sofortige Nahbereichsfahndung durch Bundes- und Landespolizei im Bereich der Prager Straße verlief jedoch ohne Erfolg.

Am Sonntag gegen 17:05 Uhr erschien der 31-Jährige erneut in der Wache des Hauptbahnhofs. Er gab an, den Angreifer vom Vortag in einer Gruppe auf dem Wiener Platz wiedererkannt zu haben.

Laut Aussage des Zeugen habe der Tatverdächtige seine Jacke geöffnet und eine im Hosenbund steckende Schusswaffe gezeigt, als er das Opfer bemerkte. Er habe die Waffe kurz herausgezogen und dann wieder verstaut.

Die Beamten begaben sich daraufhin mit dem Geschädigten zum Wiener Platz. Dort wurde eine Person festgestellt, auf welche die Beschreibung zutraf. Der 32-jährige Palästinenser flüchtete zunächst in Richtung Dresden-Altstadt, konnte jedoch im Bereich der Reitbahnstraße gestellt werden.

Bei einer Durchsuchung des Mannes wurde zunächst keine Waffe gefunden. Eine Absuche des Nahbereichs führte jedoch zum Erfolg: In einem Laubhaufen entdeckten die Beamten eine Schusswaffe der Marke Glock. Es handelte sich um eine nicht gekennzeichnete Gasdruckwaffe.

Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen gegen 19:20 Uhr an das zuständige Polizei Sachsen übergeben.

