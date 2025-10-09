Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Van mit Applikationen und Dachaufbau geflüchtet + Hohes Bußgeld für LKW-Fahrer nach Kontrolle auf Autobahn +

Dillenburg-Frohnhausen: Van mit Applikationen und Dachaufbau geflüchtet

Am vergangenen Freitag (3. Oktober) kam es in der Ortsmitte von Frohnhausen zu einer Unfallflucht. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach dem Fahrer eines beigen VW Vans mit auffälligen schwarzen Applikationen. Zudem hat das gesuchte Fahrzeug einen Dachaufbau. Hierbei könnte es sich um ein Dachzelt handeln. Der Van-Fahrer war gegen 13:40 Uhr auf der Hauptstraße aus Richtung Dillenburg kommend in Richtung Wissenbach unterwegs. In Höhe der Hausnummer 120 touchierte er einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw-Anhänger. Den Blechschaden an dem Anhänger schätzt die Polizei auf knapp 1.500 Euro. Hinter dem Unfallfahrer fuhr ein Hyundai IONIQ 5. Der Fahrer oder die Fahrerin könnte Hinweise zu dem flüchtenden Unfallfahrer geben sowie Angaben zum Unfallhergang machen. Sollten weitere Zeugen den Unfall auf der Hauptstraße beobachtet haben, werden auch sie gebeten sich bei der Polizei in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 907-0 zu melden.

A45: Hohes Bußgeld für LKW-Fahrer nach Kontrolle auf Autobahn

Einer Streife des Verkehrsdienstes fiel am 1. Oktober gegen 10.40 Uhr auf der A45 ein Sattelzug auf. Dieser war in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs und überholte in Höhe Herborn ein anderes Fahrzeug verbotswidrig. Die Polizisten stoppten den LKW. Nach Auswertung des Kontrollgerätes stellten sie fest, dass der Fahrer deutlich zu lange unterwegs war. Ersten Ermittlungen zufolge saß er seit über 20 Stunden am Steuer. Zudem fuhr er wiederholt zu schnell. Hierbei konnte ein Höchstwert von 112 km/h bei zulässigen 80 km/h aufgezeichnet werden. Auf den LKW- Fahrer kommt nun ein Bußgeld im oberen vierstelligen Bereich zu. Seine Spedition muss eine Geldstraße im fünfstelligen Bereich zahlen.

