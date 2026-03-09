Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Unfall mit mehreren Autos - ein Schwerverletzter

Freiburg (ots)

Am Freitag, 06.03.2026, kam auf der K6599 in der Ortsdurchfahrt Mauchen gegen 16.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 65-jähriger Opel-Fahrer aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte dann wieder nach links und kollidierte mit drei am Fahrbahnrand der Gegenfahrbahn geparkten Autos. Dabei dürfte Sachschaden von mindesten 65.000 Euro entstanden sein. Der 65-Jährige wurde schwer verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine medizinische Ursache als Grund für den Unfall wird nicht ausgeschlossen. Neben dem Rettungsdient und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell