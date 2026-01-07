PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Lagerraum - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Freitag (02.01.2026, 14 Uhr) und Montag (05.01.2026, 11 Uhr) brachen Unbekannte in einen Lagerraum in der Walzmühlstraße ein und entwendeten ein Soundsystem. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der E-Mail-Adresse piludwigshafen1@polizei.rlp.de oder unter 0621/963- 24150 entgegen.

  • 07.01.2026 – 14:04

    POL-PPRP: Betrugsmasche über WhatsApp - 52 Jährige verliert mehr als 14.000 Euro

    Ludwigshafen (ots) - Anfang September des vergangenen Jahres wurde eine 52 jährige Frau über den Messenger-Dienst WhatsApp von einer unbekannten Person kontaktiert. Der Täter versprach ihr, mit angeblich sicheren Investitionen schnell und ohne großes Risiko hohe Gewinne erzielen zu können. Die Geschädigte zeigte Interesse und wurde daraufhin in zwei WhatsApp ...

  • 07.01.2026 – 08:13

    POL-PPRP: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-Jährigen

    Ludwigshafen (ots) - Nachtrag zur Meldung vom 06.01.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6191138 Der am 05.01.2026 als vermisst gemeldete 13-Jährige konnte wohlbehalten in Ludwigshafen angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde daher eingestellt. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur ...

  • 06.01.2026 – 16:06

    POL-PPRP: Taser-Einsatz gegen randalierenden 41-Jährigen durch die Polizei

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Montag (05.01.2026) auf Dienstag (06.01.2026) gegen 1 Uhr mussten Polizeikräfte in der nördlichen Ludwigshafener Innenstadt den Taser gegen einen 41-Jährigen einsetzen. Eine 32-Jährige alarmierte die Polizei, da ihr Ex-Mann in der Wohnung randalieren würde. Bei Eintreffen der Polizei schrie der Mann herum und schlug um sich. ...

