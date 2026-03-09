Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Mann mit Krückstock geschlagen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 07.03.2026, soll gegen 08:30 Uhr ein 47-Jähriger vor einem Supermarkt in der Tullastraße von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen mit einem Krückstock im Gesicht verletzt worden sein. Hintergrund der Attacke könnte ein Gebietsstreit im Bereich des Bettlermilieus sein. Der Tatverdächtige entfernte sich noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte, eine Fahndung blieb erfolglos. Der Geschädigte benötigte keine medizinische Versorgung. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt wahrgenommen haben oder Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell