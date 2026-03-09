Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Abgerissener Tankschlauch an Erdgas-Tanksäule sorgt für Großeinsatz der Rettungskräfte

Freiburg (ots)

Ein an einer Tankstelle abgerissener Tankschlauch einer Erdgas-Tanksäule sorgte am Sonntagmittag, 08.03.2026, gegen 15.20 Uhr, zunächst für einen Großeinsatz der Rettungskräfte in der wiesentalstraße.

Ein 62-jähriger Fahrer eines Lastkraftwagens betankte diesen mit Erdgas und vergaß wohl nach dem Betanken die Zapfpistole abzukoppeln. Beim Losfahren riss der Tankschlauch und im Anschluss strömte Gas aus dem Tank des Lkws ins Freie. Einen Großeinsatz der Rettungskräfte löste dies aus, da man zunächst davon ausging, dass das Gas aus der Tanksäule ausströmen würde. Zwecks Absperrung des Gefahrenbereiches waren mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz. Der Defekt an dem Gastank des Lkws konnte behoben werden. Messungen der Feuerwehr ergaben keine gefährlichen Konzentrationen. Es wurde niemand verletzt.

