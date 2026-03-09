PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Abgerissener Tankschlauch an Erdgas-Tanksäule sorgt für Großeinsatz der Rettungskräfte

Freiburg (ots)

Ein an einer Tankstelle abgerissener Tankschlauch einer Erdgas-Tanksäule sorgte am Sonntagmittag, 08.03.2026, gegen 15.20 Uhr, zunächst für einen Großeinsatz der Rettungskräfte in der wiesentalstraße.

Ein 62-jähriger Fahrer eines Lastkraftwagens betankte diesen mit Erdgas und vergaß wohl nach dem Betanken die Zapfpistole abzukoppeln. Beim Losfahren riss der Tankschlauch und im Anschluss strömte Gas aus dem Tank des Lkws ins Freie. Einen Großeinsatz der Rettungskräfte löste dies aus, da man zunächst davon ausging, dass das Gas aus der Tanksäule ausströmen würde. Zwecks Absperrung des Gefahrenbereiches waren mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz. Der Defekt an dem Gastank des Lkws konnte behoben werden. Messungen der Feuerwehr ergaben keine gefährlichen Konzentrationen. Es wurde niemand verletzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 15:36

    POL-FR: Bad Säckingen: Streit im Supermarkt eskaliert - drei Verletzte

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 07.03.2026, wurden Einsatzkräfte des Polizeireviers Bad Säckingen gegen 21 Uhr zu einem Supermarkt in der Güterstraße in Bad Säckingen gerufen. Eine 44- jährige Frau soll dort mehrere Personen mutmaßlich aufgrund derer Herkunft und Religion rassistisch beleidigt haben. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte verletzte die Tatverdächtige ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 15:35

    POL-FR: Bernau im Schwarzwald: Motorradfahrer verunfallt und verletzt sich leicht

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 07.03.2026, gegen 14.00 Uhr kam ein 36 -jähriger Motorradfahrer aus noch nicht abschließend geklärten Gründen auf der L146 von Bernau in Richtung Todtmoos, kurz nach dem Parkplatz am Roten Kreuz, in einer Linkskurve zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Das Motorrad musste abgeschleppt ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 15:34

    POL-FR: Laufenburg: Motorradfahrer prallt gegen Hauswand

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 07.03.2026, gegen 21:45 Uhr kam es in der Waldshuter Straße in Laufenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 57-jähriger Motorradfahrer aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen eine Hauswand prallte. Dabei wurde er schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An der Hauswand und am Motorrad dürfte Sachschaden von mehreren tausend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren