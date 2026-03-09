Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Streit im Supermarkt eskaliert - drei Verletzte

Freiburg (ots)

Am Samstag, 07.03.2026, wurden Einsatzkräfte des Polizeireviers Bad Säckingen gegen 21 Uhr zu einem Supermarkt in der Güterstraße in Bad Säckingen gerufen. Eine 44- jährige Frau soll dort mehrere Personen mutmaßlich aufgrund derer Herkunft und Religion rassistisch beleidigt haben. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte verletzte die Tatverdächtige zwei Personen im Supermarkt bei ihrem Fluchtversuch, ehe sie nach vorheriger Gegenwehr vorläufig festgenommen werden konnte. Im Rahmen der Sachverhaltsabklärung beleidigte und bespuckte die Tatverdächtige einen Polizeibeamten und griff diesen unvermittelt erneut an. Er wurde so schwer verletzt, dass er den Dienst abbrechen und in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Die 44- Jährige musste im Anschluss in Gewahrsam genommen werden, sie hatte eine Alkoholwert von über einem Promille.

