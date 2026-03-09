Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Pkw fährt gegen Zaun einer Gaststätte

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 08.03.2026, gegen 13.25 Uhr, befuhr eine 59-jährige Pkw-Fahrerin die Basler Straße (Bundesstraße 3) in südlicher Richtung. Im Kreisverkehr auf Höhe des Markplatzes wollte die Pkw-Fahrerin diesen, dem Straßenverlauf der Basler Straße folgend, geradeaus verlassen. Mutmaßlich verwechselte sie dabei das Brems- und das Gaspedal. In der Folge überfuhr sie eine Verkehrsinsel und kollidierte nach Überfahren der Gegenfahrbahn und des Gehwegs mit dem Zaun und diversen Gegenständen einer Gaststätte. Die Frau wurde vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

