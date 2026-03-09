POL-FR: Bad Bellingen: Größere körperliche Auseinandersetzung in Wohnkomplex
Freiburg (ots)
Am Samstag, 07.03.2026, kurz vor 19.00 Uhr, wurde die Polizei zu einem Wohnkomplex in die von-Andlaw-Straße gerufen, da sich dort mehrere Bewohner prügeln würden. Mit mehreren Polizeistreifen wurde die Örtlichkeit aufgesucht und weitere körperliche Auseinandersetzungen unterbunden. Aufgrund des weiterhin gezeigten aggressiven Verhaltens mussten zur Störungsbeseitigung sechs Männer in Gewahrsam genommen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es wegen einer Ruhestörung zu den körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Männern gekommen sein. Die Ermittlungen dauern an.
